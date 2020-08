Se billedserie Bibliotekernes efterårskatalog 2020 er fyldt med spændende og sjove arrangementer.

Fest og fællessang for ­efterårskataloget

Kalundborg - 15. august 2020

Bibliotekerne i Kalundborg inviterer alle til releasefest og guidet fællessang for efterårskataloget 2020.

- Oven på et forår hvor coronavirussen fik lukket Danmark ned, er vi glade for, at bibliotekerne igen er åbne. Vores nye program er fyldt med alverdens arrangementer for børn og voksne, spændende artikler og interviews, oplyser bibliotekar Marie Lind.

Hun fortæller videre, at man som noget nyt i år holder nogle hyggelige timer med fællessang i Bibliotekshaven og servering af lækre sandwichs til de første fremmødte på Kalundborg Bibliotek på fredag den 21. august kl. 16-18. Fællessangen byder op til hyggeligt samvær i selskab med musikelev Marie Boesen og bibliotekets personale.

Release af efterårskataloget på kommunens andre biblioteker er lørdag den 22. august fra kl. 10-12. Billetsalget til arrangementerne åbnes lørdag den 22. august. kl. 11.

Medlemmer af Kultur- og fritidsudvalget i Kalundborg Kommune afslører efterårets program på følgende biblioteker:

På Svebølle Kvik Bibliotek vil formand for Kultur-og fritidsudvalget Ole Glahn afsløre programmet, og Reersø Harmonika Klub vil igen i år stå for den musikalske underholdning. Værter på dagen er den frivillige biblioteksgruppe i Svebølle.

På Ubby Bibliotek er det medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Aase Due vil afsløre programmet, og som noget helt særligt kan man præsentere fornemt besøg af sanger Mathilde Schou jazzduo, der vil optræde med dejlige jazzede sange. Værter på dagen er Hvidebæk Lokalråd.

På Biblioteksinfo Vesterlunden i Snertinge er det viceborgmester Peter Jacobsen, som står for afsløring af programmet, og musiker Lone Wernblad vil spille op til en festlig formiddag for børn og voksne. Værter er den frivillige biblioteksgruppe i Vesterlunden.

På disse tre biblioteker vil der også være kaffe, lidt sødt til ganen, musikunderholdning og meget andet. Alt sammen i samarbejde med de frivillige på bibliotekerne.

I Gørlev, Høng og Eskebjerg udleveres kataloget fra lørdag den 22. august af personalet, og her serveres også lidt sødt til tanden.

Vil man være den heldige vinder af et gavekort på 150 kr. til bibliotekets arrangementer, så skal man komme og hente et katalog. Der er gemt et gavekort i et program på alle bibliotekernes afdelinger.

- Vores arrangementsprogram for efteråret 2020 er spækket med spændende, indsigtsrige og sjove arrangementer. Mange af arrangementerne er også genbookninger fra foråret, som jo desværre blev aflyst på grund af corona-nedlukningen. Men vi har også rigtig mange nye, kendte ansigter på programmet, siger bibliotekar Marie Lind.

Den prisbelønnede forfatter Sara Omar kommer til Kalundborg Hallen den 29. september. Her kan man glæde sig til et indsigtsrigt og tankevækkende foredrag, der er bygget op omkring hendes seneste roman »Skyggedanseren« fra 2019. Sara Omar fortæller i interviewform om romanen og baggrunden for den, og der vil undervejs være oplæsning, spørgsmål og efterfølgende bogsignering.

Som noget helt særligt har biblioteket allerede billetsalget til en række arrangementer.

Den 8. september kan man glæde sig til at høre den utrolige historie om danskeren William S. Knudsen, der blev »One Dollar Man« under den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt, når forfatter og journalist Ole Sønnichsen dukker op på Ubby Bibliotek og Forsamlingshus.

Det er fortællingen om cykelsmeden William S. Knudsen, der udvandrede fra København i 1900 og kæmpede sig op fra bunden af det amerikanske samfund, viste stort talent for at organisere, satte samlebåndsproduktionen i system hos Henry Ford, blev øverste direktør for konkurrenten General Motors med 250.000 ansatte, var en af USA's bedst betalte erhvervsledere i 1930'erne - og altså endte i spidsen for 11 millioner arbejdere på 1.200 amerikanske fabrikker, der var med til at vende de allieredes krigsheld, da USA trådte ind i Anden Verdenskrig. William S. Knudsen blev dermed »The One Dollar Man« og den højeste dekorerede civile nogensinde i den amerikanske hær.

Hvidebæk Lokalråd og vært Kim Kok har sammensat menuen til fællesspisning, der begynder kl. 18. Klokken 19 går Ole Sønnichsen på scenen.

Strikkeguru Mette Larsen kommer også til Ubby Bibliotek den 10. september kl. 19 med sit foredrag »Det grænseløse strik«. Mette Larsen er blandt andet kendt fra Den Store Strikkedyst fra 2015 og ord som grænseløs, rebelsk og vild er brugt i forbindelse med Mettes strik. Kreativitet, nydelse, glæde og sjov er indgangsvinklen til nye spændende projekter. Foredraget er arrangeret i samarbejde med LOF Nordvestsjælland.