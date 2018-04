Se billedserie Værtsparret gennem 25 år, Ulrikka og Jens Worsøe, blev fejret med fuldt hus, taler og glade, taknemmelige gæster fra nær og fjern fredag eftermiddag på byens populære vandrerhjem. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Fest for et hjem - og værtparret

KALUNDBORG: 13. april 2018

Af Bjarne Robdrup

KALUNDBORG: Det er jo ikke så ringe, at Kalundborg Vandrerhjem også er et flot byggeri. Men det er værtsparret, der skaber rammerne om huset, og vi kunne ikke ønske os bdem bedre. Tak skal I have!

Borgmester Martin Damm (V) havde bundet en stor buket med roser i sin tale til jubilarerne på Kalundborg Vandrerhjem, som fredag eftermiddag tog imod gæster fra nær og fjern i anledning af, at Ulrikka og Jens Worsøe har styret vandrerhjemmet i 25 år. Det har de gjort med stor kompetence, indfølingsevne og sjæl, formidlet til 300.000 gæster gennem årene.

Da dronningen besøgte Kalundborg, var Martin Damm heller ikke i tvivl om, hvem der skulle stå for det kulinariske. Og, skal vi tilføje, majestæten var meget tilfreds!

En god ven af såvel vandrerhjemmet som dets værtspar, Dorte Birch, sang for Ulrikka og Jens; og for de mange gæster, der fyldte huset hele eftermiddagen.

Mange kompetencer

- Det er en lidt special dag, også for mig, for jeg var også med, da Ulrikka og Jens begyndte her for 25 år siden, fortæller Dorte Birch.

Også direktøren for Danhostel Danmarks Vandrerhjem, Ole Andersen, bad om ordet:

Han understregede, at det »ikke er nok at være gode til at lave god mad«:

- Der er mange kompetencer, som skal følge med for at skabe ranmmerne om et godt og efterspurgt vandrerhjem. Og I mestrer dem alle til fulde, sagde han.