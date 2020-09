Hvis førstegangskøberne vælger at bruge feriepengene til udbetalingen på deres første bolig, kan de få lidt hurtigere adgang til boligmarkedet, siger Tom Parsner, danbolig Kalundborg. PR-foto

Feriepenge kan veksles til boligkøb i Kalundborg

Kalundborg - 05. september 2020 kl. 16:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan være fristende at bruge udbetalingen af de indefrosne feriepenge til at forsøde tilværelsen, men for mange førstegangskøbere kan feriepengene også være en adgangsbillet til at få foden inden for på boligmarkedet i Kalundborg Kommune.

- Feriepengene kan være en håndsrækning til at polstre opsparingen inden det første boligkøb og give flere førstegangskøbere adgang til boligmarkedet uden at skulle bruge lige så lang tid på at spare op, siger indehaver Tom Parsner fra danbolig Kalundborg.

For at få adgang til boligmarkedet skal opsparingen være stor nok til at dække fem procent af boligens købspris og tinglysningsafgiften på ejendommens skøde. På baggrund af tal fra Boligsiden har Nordea Kredit derfor regnet på, hvor langt feriepengene rækker til udbetalingen på de fem procent.

For at finde ud af, hvor langt feriepengene rækker til det første boligkøb, har Nordea Kredit taget udgangspunkt i to nyuddannede akademikere, som hver især har en månedlig indkomst på 40.000 kroner før skat. Ifølge beregningerne vil de samlet set få udbetalt omkring 37.200 kroner i feriepenge efter skat.

I Kalundborg Kommune koster et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter 1.190.000 kroner. Udbetalingen på fem procent svarer til 59.500 kroner, og det betyder, at førstegangskøbere med hjælp fra feriepengene kan nedbringe beløbet til 22.300 kroner.

- Hvis førstegangskøberne vælger at bruge feriepengene til udbetalingen på deres første bolig, kan de få lidt hurtigere adgang til boligmarkedet, og for andengangskøberne kan beløbet veksles til personlige tilpasninger, som gør boligen mere ideel for familien, siger indehaver Tom Parsner.

Boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, mener, at det er fornuftigt at bruge feriepengene til at gøre boligdrømmen til en realitet.

- Som udgangspunkt er en bolig en god investering og et godt sted at placere sine penge. Når det er sagt, skal et hus betragtes som en langsigtet investering, hvor den største gevinst er den tryghed, der skabes ved at have en base til sin familie, siger Lise Nytoft Bergmann.

Udbetalingen af de indefrosne feriemidler er frivillig og svarer til feriegodtgørelse for tre uger. Beløbet på udbetalingen bliver beregnet ud fra ens lønindkomst i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. marts 2020 og udbetales efter planen senest til oktober i år.