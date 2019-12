Lokale sygeplejersker er blevet eksperter i borgernær sygepleje.

Fem nye eksperter i borgernær sygepleje

Kalundborg - 03. december 2019 kl. 15:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem sygeplejersker fra Kalundborg Kommune var med, da det første hold sygeplejersker blev efteruddannet i borgernær sygepleje, som er en helt ny specialuddannelse målrettet til hjemmesygeplejen.

Det første hold sygeplejersker i Danmark har nu papir på, at de er specialister i borgernær sygepleje.

Borgernær sygepleje er et begreb, der mest relaterer sig til hjemmesygeplejen. I løbet af de seneste år er der kommet flere og flere opgaver til hjemmeplejen. For eksempel skal sygeplejerskerne nu være mere bedre rustet til at udrede borgerne med henblik på at opspore sygdomme tidligere, de skal koordinere indsats mellem borgernes læge, hospital og kommunens tilbud og i det hele taget have et større helhedssyn på patienterne.

- Derfor er vi rigtigt glade for den nye uddannelsesmulighed, som sikrer, at vi kan give vores borgere en endnu bedre service, forklarer Jane Dahlin, der er gruppeleder i den Integrerede Sygepleje i Kalundborg Kommune.

Blandt de sygeplejersker er der også glæde over, at Kalundborg Kommune har givet dem mulighed for at efteruddanne sig.

- Det er en meget vigtig uddannelse for hjemmesygeplejersker. Vores hverdag er blevet mere og mere kompleks, og derfor er det vigtigt at uddanne sygeplejersker, der har et overblik over alle de kontaktpunkter, borgerne efterhånden har. Det er vigtigt både af hensyn til at sikre, at borgene møder den omsorg de har krav på, og fordi uddannelsen også indebærer, at vi kan formidle vores viden igennem organisationen, forklarer sygeplejerske Anna Hvenegaard

Uddannelsen er foregået i Næstved, hvor dimissionen for de nye sygeplejersker også foregik tirsdag den 3. december.

