Der kan fortsat blive gjort rent tre gange om måneden i stedet for kun to gange om måneden med de ekstra penge. Foto: Allan Nørregaard

Fem millioner kroner til mere rengøring og personale

Kalundborg - 04. december 2020 kl. 06:33 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Sundheds- og Ældreministeriet har en »Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger«, hvor Kalundborg Kommune har søgt om 5.114.000 kroner.

Kalundborg Kommune har tidligere år fået midler fra puljen.

- Vi har fået at vide, at der er en forventning om, at vi får pengene. Det glæder vi os til, siger Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune.

Midlerne bliver fordelt på to områder. Det første område er hjemmeplejen.

Her skal midlerne på cirka tre millioner kroner gå til bedre bemanding i hjemmeplejen, som skal bruges til hyppigere rengøring til borgere, som får hjælp.

Der bevilges fortsat rengøring minimum tre gange over en periode på fire uger mod tidligere to gange over fire uger.

Rengøringen foretages af de kommunale leverandører samt af de syv private leverandører, der alle har ansat yderligere medarbejdere og/eller sat eksisterende medarbejderes arbejdstid op for at kunne løse opgaven.

I 2020 har Kalundborg Kommune fået 3.121.000 kr. i tilskud til rengøring fra puljen, men forbruget bliver cirka 3,7 millioner kroner, og der forventes således et merforbrug på området på cirka 600.000 kroner.

I 2021 forventes tilsvarende merforbrug på området, der forventes dækket af forhøjet budget til demografipuljen.

Det andet område er plejehjem og plejecentre. Her skal midlerne på cirka to millioner kroner primært gå til øget bemanding på de midlertidige pladser og på plejecentre.

I takt med, at der i stigende grad kommer borgere med komplekse behov i den kommunale ældrepleje vil en øget bemanding på de midlertidige pladser og på plejecentre sikre en højere livskvalitet hos borgerne og sikre bedre sammenhæng i plejen. Der sættes også et mindre beløb af til revisionsudgift i forbindelse med det afsluttende regnskab til ministeriet.

Ældrerådet har tiltrådt ansøgningen fra Kalundborg Kommune, men havde gerne set, at der var sat et beløb af til at højne den sociale omsorg.