Et udsnit af det succesrige hold bag Meny-butikken i Kalundborg. PR-foto

Fem år med rivende udvikling og opbakning fra kunderne

Kalundborg - 31. august 2020 kl. 07:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et madmarked. Sådan præsenterer Meny-kæden sig, og den fejrer nu, at det er fem år siden, kæden blev en realitet. Lige fra første dag var Meny i Kalundborg med i kæden, og gennem de fem år har det været med købmand Peter Egebæk i spidsen.

Og når købmanden ser tilbage på de første fem år, så dukker et af hans mange daglige smil frem. For omsætningsmæssigt er det blot gået en vej gennem alle fem år - fremad. Og nu begynder butikken også at tjene penge.

- Vi har næsten firdoblet omsætningen på de fem år og ligger nu i top fem omsætningsmæssigt blandt de 120 Meny-butikker. Butikkerne med større omsætning ligger i eksempelvis Hørsholm, Frederiksberg og på Borups Allé, fortæller Peter Egebæk.

Det er i områder, hvor priserne er anderledes høje, da Kalundborg er præget af meget stor konkurrence på dagligvareområdet - så stor at områdets kunder har adgang til nogle af de billigste dagligvarer i Danmark.

At der er udvikling og travlhed i Meny Kalundborg vidner antallet af ansatte om. Da Peter Egebæk tog over, var der omkring 30 medarbejdere i butikken, mens tallet nu er oppe på 150.

Meny-købmanden oplyser videre, at de fem år bliver markeret i butikkerne lige fra uge 36 til og med uge 45, så kunderne har noget at se frem til.

- De første par uger giver vi den ekstra gas med en masse vilde tilbud, lover Peter Egebæk, som naturligvis også har en hel del at byde på helt frem til uge 45.

Han bruger den femtårnede Vor Frue Kirke som et billede på Meny i Kalundborg:

- Vi har et bageri, en blomsterafdeling, en vinafdeling, en afdeling for frugt og grønt samt slagter- og delikatesseafdelingen med Jonas i front. Da Jonas Kristensen begyndte i Meny, var der tre medarbejdre i slagter- og delikatesseafdelingen. Nu er de 18 medarbejdere plus tre selvstændige fiskehandlere.

Meny i Kalundborg gør ekstra meget ud af at fejre de første fem år med Meny-kæden og lancerer bl.a. et nyt brød, som også pendlerne til Kalundborg kommer til at smage, og så lancerer Peter Egebæk en konkurrence, hvor kunden kan vinde værdien på sit indkøb tilbage.

- Vi er naturligvis glade for den store opbakning, vi nyder blandt kunderne. Vi satser hele tiden på at kunne levere de varer, som kunderne efterspørger. Selv ejendomsmæglerne bruger Meny som et godt argument for at flytte til byen, fortæller Peter Egebæk, som videre oplyser, at Meny støtter som sponsor en lang række af idrætsforeninger, og der er eksempelvis nogle af disse idrætsklubbers medlemmer, der vil stå og dele smagsprøver ud på det nye Meny-brød rundt omkring på indfaldsvejene.

- Som noget af det væsentligste, så hylder vi vores faguddannede slagtere, fiskehandlere, ostemestre, vinhandlere og grønthandlere. Vi synes, det er værd at fejre, at vores kunder i fem år har kunnet få alt det de behøvede, og alt det de ikke vidste, de behøvede på ét sted. Det er derfor, vi fejrer fem år som ingen andre, fremhæver Peter Egebæk.