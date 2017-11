Fejring med plantning af æbletræer

Det var provst Jørn Noe, der skulle have forestået plantningen, men han var blevet syg, og derfor tog formanden for Vor Frue Kirkes menighedsråd, Søren Juul, sig af opgaven og mindede og dét, som provsten ville have understreget Luthers svar på spørgsmåplet om, hvad han ville gøre, hvis han fik at vide, at nu gik verden under. »Gå ud og plante et træ«, lød svaret.