Det var en fejl, da Kalundborg Kommune opkrævede en gæld på 119.000 kroner fra den tidligere betjent Martin Bunk Goschebart i en sag om dobbeltforsørgelse. Her ses han med Ditte Daugaard Christensen, der er mor til hans datter. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Fejl-gæld på 119.000: - Jeg er glad for, at vi valgte at klage, ellers var det aldrig blevet opdaget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fejl-gæld på 119.000: - Jeg er glad for, at vi valgte at klage, ellers var det aldrig blevet opdaget

Kalundborg - 23. december 2020 kl. 12:29 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

Kalundborg Kommune var ikke i sin ret til at opkræve en gæld på 119.000 kroner fra en tidligere betjent i en sag om dobbeltforsørgelse. Ankestyrelsen har nemlig netop afgjort, at tilbagebetalingskravets størrelse skal ændres. For lidt mere end to år siden besluttede Kalundborg Kommune, at den 37-årige Martin Bunk Goschebart skulle tilbagebetale ressourceforløbsydelse for otte måneder, fordi han med tilbagevirkende kraft havde modtaget kvalificeret svagelighedspension fra sin tidligere arbejdsgiver i den samme periode.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger

relaterede artikler

Kommunens afbetalingsplan med tidligere betjent var efter bogen 23. december 2020 kl. 12:31

Hundredvis støtter op om skadet betjent i en svær tid 19. december 2020 kl. 17:32

Cykelulykke vendte op og ned på ung betjents liv 19. december 2020 kl. 17:31