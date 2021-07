Se billedserie Jens Erling Riise: - Vi skal fortsætte, som vi gør nu. Satse på at være håndværkernes foretrukne byggepartner ved at være professionelle i alt, hvad vi gør og tilbyde kunderne kompetent rådgivning og de bedste services. Foto: STARK

Send til din ven. X Artiklen: Fejedrengen blev trælast-direktør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fejedrengen blev trælast-direktør

Kalundborg - 13. juli 2021 kl. 14:46 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup

Nogle er gode til at fortælle eventyr, andre er gode til at skabe dem. Og dette eventyr er historien om fejedrengen, der strøj helt til tops. Og nu har hovedpersonen været ansat i 50 år.

Torsdag 15. juli fejrer Jens Erling Riise 50-års jubilæum hos STARK Kalundborg. Det har været en mebet stor rejse i den samme virksomhed - fra fejedreng til trælastdirektør. Og det var ikke lige det, der blev lagt op til, dengang det hele begyndte.

Og første kapitel blev skrevet i 1971 i det, der dengang hed Kalundborg Trælastkompagni. Her skulle Jens Erling være i lære i tre år. Men allerede efter de 14 første dage blev den 16-årige elev træt af kun at være fejedreng og luge ukrudt.

- Jeg tror ikke, det her er noget for mig, sagde jeg til min far. Men han sagde: »Hæng nu i, knægt«. Og det har jeg så foreløbigt gjort i 50 år, siger Jens Erling Riise.

Efter at have aftjent sin værnepligt i 1976, blev Jens Erling Riise så reelt ansat i Kalundborg Trælastkompagni. I 1988 blev han forfremmet til salgschef, og i 1996 blev han udnævnt som underdirektør. I 2000 fik han titlen som trælastdirektør og har nu været det i over 20 år.

- Da Dansk Trælast overtog forretningen i 2003, fik jeg en masse ansvar. De sagde til mig:

»Det her er din forretning, dit varelager og dine biler. Alt indenfor hegnet er dit ansvar. Hvis dine tal ser fine ud, så hører du ikke fra os«.

- Jeg kan sige, at vi altid har haft fine tal, så der har ingen problemer været, tilføjer Jens Erling Riise - og fortsætter:

- Det er et højdepunkt for mig at fejre 50-års jubilæum. Folk ryster lidt på hovedet af de mange år. Men jeg føler, at der er sket noget nyt hver dag. Der er altid kommet nye produkter til og der er altid nye ting at lære, siger han om de mange år i trælastbranchen.

At være opdateret

Selvom Jens Erling Riise i dag har rundet 66 år, er han fortsat en passioneret og meget aktiv trælastdirektør. Han ønsker at gå forrest med nye initiativer og bidrage med sin viden:

- Min filosofi er, at når man er plus 60 og har en stilling, som jeg har, så er man også nødt til at deltage i det, der kommer. Man kan ikke bare sige, at det ikke er noget for mig, fordi man er gammel. Vil man være med i gamet, skal man også deltage og holde sig opdateret.

Derfor stiller Jens Erling Riise også krav til sine medarbejdere. Selvom mange af dem har været i forretningen i mange år, får de ikke lov til at hvile på laurbærrene.

- Det er vigtigt, at vi ikke falder tilbage i stolen. Vi skal derudad. Men jeg er ikke en kæft, trit og retning-direktør, jeg går ind for frihed under ansvar.

Branchen har udviklet sig meget gennem de sidste 50 år. Da Jens Erling Riise begyndte i 1971, hed det »trælast« og »bygningsartikler«, ikke »byggemarked«. Søm, skruer og beslag var noget, man havde ude bagved.

Siden kom byggemarkederne, der havde det hele: Maling, tæpper, beslag, boremaskiner, VVS-artikler og meget mere. De fik hurtigt medvind på bekostning af de små detailhandlere.

Mere specialisering

I dag går udviklingen atter mod mere specialisering. Og det er en god strategi, mener Jens Erling Riise.

- Vi skal fortsætte, som vi gør nu. Satse på at være håndværkernes foretrukne byggepartner ved at være professionelle i alt, hvad vi gør og tilbyde kunderne kompetent rådgivning og de bedste services. Det har gjort STARK til Danmarks største forhandler af byggematerialer, så det holder vi fast i,

siger Jens Erling Riise, der selv holder fast som trælastdirektør i STARK Kalundborg.

- Så længe, jeg har lyst til at gå på arbejde, og jeg føler, at jeg kan bidrage med noget, så holder jeg ved. Jeg har ikke planer om at stoppe, siger han.

Når Jens Erling Riise ikke er på arbejde i trælasten, nyder han at være på familiens landsted ved Svallerup sammen med sin kone Karin. Sammen har de fire sammenbragte børn, to børnebørn og ét på vej.

Fritiden bliver også brugt på at holde sig i form med golf, gåhold og besøg i motionscenteret.

I den nærmeste fremtid kommer Jens Erling Riise måske også til at holde lidt ekstra øje med postkassen: Han er nemlig indstillet til at modtage Den Kongelige Belønningsmedalje for 50 års fortjenstfuld uafbrudt ansættelse i samme private virksomhed.

Kommunikationsafdelingen i STARK oplyser, at der er berammet reception for Jens Erling Riises 50 års-jubilæum i STARK Kalundborg efter sommerferien.