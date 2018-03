Vedligeholdelsesarbejdet på de to kystsikringer på Mastrupvej og Vestervej på Sejerø er blandt andet blevet kritiseret af sejerø­boen Lars Christensen. Han mener selt ikke udbudsreglerne er blevet overholdt. - Det er sørgeligt, hvis de næste udbudsprojekter ender ud i noget lige så elendigt, siger han. Foto: Søren Kloster Sørensen

Fastholder kvaliteten af udskældt kystsikring

Kalundborg - 11. marts 2018 kl. 16:28 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Før nytår blev der udført vedligeholdsarbejde på to kyststrækninger på Sejerø.

Efterfølgende har det medført kritik på øen fra flere, som ikke mener, at kystsikringen er de 750.000 kroner værd, den har kostet Kalundborg Kommune.

Kritikken går blandt andet på, at stenene er for små, hældningen for lille og opbygningen for ujævn. Desuden stikker den underliggende fiberdug flere steder frem og gør det muligt for bølgerne at trænge ind under. Derfor er der frygt for, at pengene kan være spildt, når den næste store storm kommer.

Skepsissen skal samtidig ses i lyset af, at Kalundborg Kommune har frigivet 4,5 millioner kroner til yderligere kystsikringsarbejde på øen i 2018, som der nu er søgt om tilladelser til ved Kystdirektoratet.

På baggrund af kritikken har kommunens afdeling for vej, ejendom og affald nu set på sagen og i en orientering til Ø-udvalget fremgår det, at man fortsat er tilfreds med kvaliteten af det udførte arbejde på Sejerø.

Kritikken er blevet vendt med rådgivningsfirmaet Orbicon, der har stået for udarbejdelsen af udbudsmaterialet på projektet, og ifølge orienteringen bekræfter firmaet, at vedligeholdelsesarbejderne er udført med den ønskede kvalitet, og at betingelserne omkring udbuddet er overholdt. Det fremgår dog også, at der undervejs blev stillet spørgsmåltegn ved størrelsen af dækstenene, som ikke passede med det beskrevne i udbudsmaterialet, ligesom der blev anvendt afrundede søsten i stedet for brudsten.

Hertil svarer Orbicon, at »de leverede sten har tilvejebragt samme styrke i skråningsbeskyttelsen, som de oprindeligt foreskrevne«, og at »det ikke har nogen betydning for projektets stabilitet i styrkemæssig henseende«. Ifølge Orbicon kan der, når der er er tale om et vedligeholdelsesprojekt laves projektjusteringer således, at de leverede stenstørrelser matcher de eksisterende stenstørrelser.