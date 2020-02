Fastelavnsfest i Snertinge

Det var faktisk lidt en tilfældighed, at det endte med, at den fælles tøndeslagning blev til virkelighed.

- Dagplejerne havde faktisk planlagt at slå katten af tønden tirsdag, men der var gymnastiksalen optaget. Vi havde imidlertid allerede planlagt et fastelavnsarrangement for seniorerne mandag, så i stedet inviterede vi dem til at være med der, fortæller Annelise Jensen, der er formand for Aktivitetshuset Vesterlunden.