Se billedserie I første uge er der fastelavnsbolletema, og to fra Ung Kalundborg vil dyste om at lave den bedste fastelavnsbolle. Foto: Elisa Hauerbach

Fastelavnsaktiviteter sammen, men hver for sig

Kalundborg - 03. februar 2021 kl. 09:49 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Under normale omstændigheder havde februar budt på fastelavnsfester, slik eller ballade, slå katten af tønden og masser af udklædning, men det har coronasituationen sat en stopper for.

Men Ung Kalundborg vil gerne gøre februar lidt mere festlig hjemme i stuerne og inviterer børn, unge og deres familier til at deltage i virtuelle fastelavnsaktiviteter på Facebooksiden Ung Kalundborg.

Torsdag den 4. februar starter den store fastelavnsbolle-bagedyst. Her dyster to personer fra Ung Kalundborg mod hinanden i at lave den bedste fastelavnsbolle. De to deltagere præsenteres i løbet af ugen på Facebook og det bliver efterfølgende muligt at gætte på, hvem der løber med sejren.

- Vi håber at vores store fastelavnsbolle-bage-dyst kan være med til at skabe incitament for nogle hyggelige bagestunder hjemme i de unge menneskers familiers køkkener, lyder det fra Ung Kalundborg.

I anden uge i februar vil det fra mandag den 8. februar til søndag den 14. februar være muligt for børn, unge og gamle at deltage i Ung Kalundborgs store udklædningskonkurrence. Her behøver man hverken investere i dyre kostumer eller

andet. En sminke lagt ved brug af flormelis, mel, syltetøj eller andre madvarer er også godkendt som udklædning i konkurrencen. Det eneste man skal gøre er at indsende et billede af sig selv udklædt til Ung Kalundborg. Der vil være præmie til bedst udklædte bestående af to biografbilletter.

Mandag den 8. februar skydes udklædningskonkurrencen i gang på Facebook med to tutorials til fastelavns make-up.

Drille-tradition

Den tredje uge i februar giver kreative Lise Højberg et bud på hvordan man kan lave sit eget fastelavnsris.

Her kan man få inspiration til forskellige former for pynt. Når man har lavet sit fastelavnsris kan man passende tage fusen på et eller flere af ens familiemedlemmer og deltage i Ung Kalundborgs konkurrence, hvor man skal rise en man kender op.

At rise nogen op er en drille-tradition, der har rødder tilbage i Tyskland i 1700-tallet. I Danmark blev traditionen ligeledes kendt i 1700-tallet, hvor drenge og piger kæmpede om at stå først op, så de kunne liste sig ind til deres

søskende, forældre eller kammerater og daske til dem med deres fastelavnsris og på denne måde rise dem op.

I Ung Kalundborgs prank konkurrence gælder det om at filme at man riser et familiemedlem op med sit fastelavnsris. Det er ikke et krav at fastelavnsriset er hjemmelavet og alle kan deltage. Der er præmie til den sjoveste prank video bestående af to biografbilletter. Husk at det skal være sjovt for alle parter i videoen. Vinderne i konkurrencerne kåres af Ung Kalundborgs eventhold bestående af Olivia Kristiansen, der er en del af Ung Leder i Kalundborg, souschef Marie Møller Gunnarsson og Sara Nielsen, eventkoordinator i Ung Kalundborg.