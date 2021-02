Fastelavn i stalden

Jonna Olesen, klasselærer for 2. klasse, var i dagens anledning klædt ud som en pingvin.

- Det er så dejligt, at eleverne tilbage igen. De har savnet at være i skole, og der er slet ingen konflikter i frikvarterne, siger hun.

Hun synes, at det er rart at være tæt på eleverne igen, så hun bedre kan se om de triste eller glade.

Der skulle traditionen tro hyldes en kattedronning og kattekonge i hver klasse, og de ældste elever fik først has på tønden.

Der var også fastelavnsaktiviteter for eleverne fra 5.-9. klasse, som er hjemme. De kunne vælge seks forskellige aktiviter.

Skoleleder René Tholander synes, at det er dejligt med liv på skolen igen.

- Så må vi jo se hvornår de ældste får lov at komme tilbage, siger han og tilføjer, at personalet på friskoler også vil få tilbudt test af Falck, som skal stå for lyntest i dagtilbud og folkeskoler.