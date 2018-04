Se billedserie Op mod 3000 gæster har lagt søndagsvejen forbi Mineslund på Asnæs, når Danmark i april har holdt øko-dag for øko-­køerne. Foto: Lotta Lemche.

Farvel til kåde køer

Kalundborg - 04. april 2018

Af Bjarne Robdrup

Eirik Vinsand, økologisk landmand med stor produktions-succes og gennemslagskraft i to årtier fra Mineslund på Asnæs, lukker sine køer og stude på græs og byder på forårsdans for gæster i alle aldre søndag den 15. april, når øko-Danmark slipper dyrene løs. Men for Eirik Vinsand bliver det også en vemodig dag:

- Det er sidste gang, at vi byder gæster til huse, når vores dyr slippes på græs. Årsagen er, at vi som bekendt ikke længere har gårdbutik, og efter 12 år kan man vel også nok sige, at vi har gjort vores. Vi orker ikke rigtigt mere, fordi det ikke tjener noget formål, når gårdbutikken er væk - selvom det er en festdag, når op mod 3000 besøger os, siger han.

Mineslund, hvis bygningshistorie går tilbage til 1798 og Christian Cornelius Lerche til Lerchenborg, er, sammen med Asnæsgården, på cirka 650 hektar med produktion og salg af økologisk kød - men altså ikke længere fra egen gårdbutik, der trak kunder fra hele regionen.

Mineslund gik sidste år sammen med Gris Lam & Co A/S, som stod for salg og produktion af produkter fra både Gris Lam & Co, Ros Slagtehus og Mineslund.

Men konsekvensen var, at gårdbutikken blev lukket, og en arbejdsplads for otte medarbejdere er i dag et »almindeligt« økologisk landbrug med to medarbejdere. Den ene er ejeren, Eirik Vinsand, som overtog Mineslund i 1989.

