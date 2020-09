Politiet rejste mange sigtelser mod en 25-årig, efter han lørdag var blevet snuppet ved en hastighedskontrol på Slagelsevej ved Gørlev. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Fartkontrol gav mange sigtelser

Kalundborg - 21. september 2020 kl. 16:25 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Færdselspolitiet foretog lørdag en hastighedskontrol af en bilist, der kørte ad Slagelsevej i nordlig retning i Gørlev. Bilisten blev målt til at køre med mindst 69 km/t, selv om højst tilladte hastighed var 50 km/t.

Bilisten viste sig at være en 25-årig mand fra Slagelse, som ikke kunne fremvise et kørekort til politiet. Han var nemlig i forvejen frakendt førerretten og måtte derfor ikke være fører af et kørekort, hvor et kørekort kræves. Desuden mistænkte færdselspolitiet ham for at være påvirket af narkotika under kørslen, så han blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Ved visitationen fandt politiet ham i besiddelse af 15 gram hash og godt et gram ecstasy, så han blev også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Politiet kunne også ved en nærmere kontrol af den 25-åriges personlige forhold konstatere, at det nu var tredje gang inden for de seneste tre år, at han blev afsløret i at køre bil trods manglende førerret. Han blev derfor gjort bekendt med, at bilen ville blive beslaglagt med henblik på senere konfiskation.

Den beslutning var den 25-årige ikke enig i og ønskede derfor beslaglæggelsen forelagt retten, så en dommer kan tage stilling til, om politiet havde grundlag for at beslaglægge hans bil. Den 25-årige vil under alle omstændigheder høre nærmere fra politiet i anledning af de mange sigtelser mod ham, når sagerne skal afgøres.