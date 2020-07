Beboerne på Røsnæs vil have bilisterne til at sætte farten ned. Både på spidsen af Røsnæs og i Ulstrup. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Farten skal ned på Røsnæs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farten skal ned på Røsnæs

Kalundborg - 25. juli 2020 kl. 06:00 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Røsnæs er populært som aldrig før, og tusindevis af besøgende, såvel lokale som turister langvejs fra, valfarter hvert år til halvøen.

Det har betydet stigende trafik på vejene, og flere beboere efterspørger nu hastighedsbegrænsninger og eventuelt fartbump på Røsnæsvej.

Det fortæller formanden for Røsnæs Udvikling og Beboerforening, Troels Birk Kristoffersen.

- Vi har holdt et indledende møde med Kalundborg Kommune for at diskutere muligheden for at få lavet hastighedsbegrænsning fra Ulstrup og mod vest ud mod fyret samt mod nord mod havnen, forklarer formanden.

I forvejen er der hastighedsbegrænsning på 60 kilometer i timen fra Nostrup og til Ulstrup, og det er denne fartbegrænsning, som beboerne gerne ser udbredt til resten af Røsnæs.

- Derudover er der flere beboere i Ulstrup, der har et ønske om at få opsat fartbump i byen. Det kunne muligvis også give god mening i forbindelse med den nye cykelsti, siger Troels Birk Kristoffersen.

Røsnæs Udvikling og Beboerforening tog kontakt til kommunen omkring mulighederne for hastighedsbegrænsning, men ønsket om hastighedsbegrænsning rækker videre end kun til medlemmer af foreningen, siger formanden.

- Vi har som forening et ansvar for at være med til at skabe gode sikre trafikforhold for alle på Røsnæs, både beboere og besøgende, mener Troels Birk Kristoffersen.

Inden eventuelle trafikdæmpende foranstaltninger kan sættes i værk, skal både Kalundborg Kommune og Midt- og Vestsjsællands Politi godkende planerne

Da der indtil videre kun har været holdt et enkelt møde, bliver det tidligst til efteråret, at der kommer til at ske noget, mener formanden.