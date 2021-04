Ibven C. Nielsen: - Mit bud er, at vi kan trække flere borgere til Kalundborg.

Farten på boligmarkedet stiger

Der er jubel over udsigterne til, at Kalundborg-motorvejen føres helt igennem til Kalundborg.

Blandt dem, der jubler over regeringens udspil, er ejendomsmægler Iben C. Nielsen, indehaver af Home i Kalundborg.

- Boligmarkedet i Kalundborg får mere fart på af nyt motorvejsstykke, siger hun og betegner det som et kæmpeplus for tilflyttere og sommerhuskøbere.

Motorvejen til Kalundborg har været et stærkt ønske i mange år, og forslaget om, at der nu satses på de sidste omkring 30 kilometer fra Knabstrup til Tømmerup-rundkørslen, betegnes af regeringen selv som en vigtig investering. Det er den lokale mægler enig i.

- Kalundborg både fortjener den og mangler den, så det kan ikke gå for hurtigt, siger Iben C. Nielsen.

- I den forbindelse har vi brug for kvalificeret arbejdskraft til alle vores nuværende og kommende virksomheder. Det kan vi få ved at gøre afstanden kortere til for eksempel København.

Iben C. Nielsen fortæller, at området i mange år er blevet fravalgt af sommerhuskøbere, fordi det tager over en time at køre fra København til Kalundborg.