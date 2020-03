Fart på international skuespiller-karriere

Linnea Berthelsen fra Kalundborg blev første gang for alvor kendt i offentligheden, da hun spillede rollen Kali, som havde overnaturlige evner, i netflix-serien Stranger Things. Nu er den 26-årige kvinde, som opvokset i Kalundborg med sine forældre og storesøster, med i serien Devs, der bliver sendt på HBO. Linnea Berthelsen og søsteren er vokset op i et hjem, hvor faderen arbejdede som politikommissær hos Rigspolitiet og moderen som socialpædagog. Linnea Berthelsen har gået på Rynkevangskolen, Skolen på Herredsåsen og Kalundborg Gymnasium. Som 18-åig rejste hun først i et par år, inden hun flyttede til København. Først efter gymnasiet opstod ønsket om at blive skuespiller.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her