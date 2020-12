Far flygtede til udlandet med sin datter - Nu er han dømt

Det slog Retten i Holbæk fast i går, hvor den 70-årige blev idømt to måneders ubetinget fængsel. Retten slog dog samtidig fast, at manden allerede har afsonet straffen. Han blev således arresteret i Polen den 27. december 2017 efter flugten fra Danmark og sad varetægtsfængslet i Danmark frem til den 15. februar.

En i dag 70-årig mand brød loven, da han i maj 2017 flygtede ud af Danmark med sin dengang 12 år gamle datter, efter at Kalundborg Kommune havde besluttet at fjerne den 12-årige fra hjemmet.

