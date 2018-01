En 68-årig mand blev torsdag ved Retten i Holbæk varetægtsfængslet til den 13. februar for at have taget sin datter med til Ægypten, da myndighederne ville fjerne hende fra hjemmet. Foto: Mie Neel

Far flygtede til udlandet med 12-årig datter

Her fik de at vide, at myndighederne ønskede at fjerne den 12-årige fra hjemmet, og at den 68-årige kun måtte se datteren en gang om måneden. Samme dag valgte manden at rejse sammen med datteren til Ægypten.

- Hun blev skræmt da politiet mødte op ved vores hjemadresse, og da hun skulle tolke for mig for myndighederne begyndte hun at skændes med dem og græde. Hun klamrede sig til mig, og ville hjem til sin mor i Ægypten, fortalte manden, der måtte have tolkebistand for at forklare sig under et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk torsdag.