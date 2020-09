Bandet Haletudserne spillede jazz i børnehøjde, og lidt reggae blev det også til på far og barn-festivalen. Foto: Ulrik Reimann

Far-festival i Saltbæk

Iniativtageren til far-campen var 32-årige Daniel Nygaard Jensen, som blev overrasket over, at der ikke var fædregrupper til mændene, mens der jo er masser af mødregrupper til kvinderne.

- Siden dengang har jeg formidlet fædregruppe-kontakt mellem flere end 500 mænd, fortæller Daniel Nygaard Jensen, som er medforfatter til »Bogen til far« og i øvrigt gerne vil medvirke til at gøre det cool at være en nærværende far.