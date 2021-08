Fantastisk resultat

Når man gør noget godt for naturen, så kan naturen finde på at kvittere næsten øjeblikkeligt.

Det er, hvad der er sket på en halv kilometer lang projektstrækning af Bregninge Å, hvor der ikke var god økologisk tilstand på fiskeindekset. Det blev dokumenteret for et år siden, da Peder Høpfner og Tim Krarup fra Kalundborg Sportsfiskerforening og Rune Hylby, bandeleder i Den sjællandske Grusbande, der er et samarbejde mellem Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund, lavede en bestandsanalyse i Bregninge Å.

Forskellen skyldes en stor indsats med at lægge gydegrus og skjulesten i vandløbet for at give større variation og for at give den spinkle ørredbestand et tiltrængt boost, oplyser »bandeleder« Rune Hylby.