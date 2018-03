Fang fisk til påskebordet

Cirka 12 kilometer øst for Kalundborg ligger Kaldred Put and take. Her inviterer Dan Bach Nielsen, der driver ørredsøen, til fiskeri for børn og unge skærtorsdag den 29. marts i tidsrummet 10-15.

Arrangementet er en del af temaet »Put i påsken«, der tilrettelægges i samarbejde med Fishing Zealand. Put i påsken sigter mod at give børn og unge muligheden for at komme ud og få oplevelser med naturen gennem lystfiskeriet i påskedagene. Arrangementet er derfor tilrettelagt, så der er rig mulighed for at få instruktion og vejledning fra en af Fishing Zealands fiskeguider både for dem, der har prøvet at fiske før, og for dem, der aldrig har holdt ved en fiskestang tidligere. Der er endvidere mulighed for at låne alt, hvad der skal bruges af fiskeudstyr.