Fandt lejlighed raseret og ødelagt

Kalundborg - 08. juni 2021 kl. 10:12 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Retten i Holbæk skal tage stilling til to vidt forskellige historier i sagen om overfaldet på en 35-årig mand i hans hjem på en adresse nær Gørlev den 26. december sidste år. Her forklarede den 35-årige at han pludseligt og umotiveret blev overfaldet af fem bekendte. De fem tiltalte har imidlertid en noget anderledes udlægning af aftenens begivenheder.

De beskrev samstemmende den 35-årige som psykisk ustabil, meget aggressiv og selvskadende.

Flere af dem havde tidligere på dagen været sammen med den 35-årige på en anden adresse. Her skulle den 35-årige ifølge deres forklaring være blevet beruset og have været ved at komme op at slås med flere af de andre. En af dem, en 26-årig mand, som den forurettede selv beskrev som en ven, forklarede, at han havde trukket den 35-årige udenfor for at prøve at tale ham ned. Her skulle den 35-årige imidlertid pludseligt have slået ham i ansigtet.

- Jeg er ikke voldelig, men prøvede at lægge ham ned. De andre kom ud, og fik os skilt ad. Han vandrede rundt og råbte og skreg. Han nikkede sit hoved direkte índ i en bil. Herefter gik den 35-årige hjem, og de tiltalte forklarede alle, at ingen af dem så ham igen før næste dag.

En anden af de tiltalte, en 32-årig mand, forklarede dog, at han var taget ned for at tale med den 35-årige tidligere på dagen. Dette skyldtes, at den 35-årige skulle have sendt en række truende sms-beskeder til den 32-årige og dennes kæreste, der var ekskæreste med den 35-årige.

- Han truede med at slå os begge ihjel, og min kæreste var skræmt, så jeg ville have ham til at stoppe, men han var ikke hjemme, da jeg kom forbi, forklarede den 32-årige.

Dagen efter mødtes de tiltalte hjemme ved den gård, hvor den tiltalte boede til leje i en lejlighed. En af de andre tiltalte boede selv i en anden lejlighed på gården

- Jeg fik ikke sovet meget den nat. Han råbte og skreg hele natten. Han ville begå selvmord, råbte han, og han truede med at brænde gården ned. Jeg gik ikke ud og konfronterede ham. Det lød alt for voldsomt, forklarede den tiltalte, en 33-årig mand.

Sammen med den 32-årige og den 26-årige tiltalte gik han ind i den 35-åriges lejlighed. De var blevet bedt om at smide ham ud af udlejeren efter råberiet om natten, forklarede de.

- Vi fandt hans lejlighed fuldstændigt raseret fra top til tå. Alt var smadret. Ham selv fandt vi liggende i sengen på første sal med størknet blod i hovedet. Han sagde hej. Vi sagde han skulle gå. Han klædte sig på i sit eget tempo og forlod huset uden diskussion. På vej ud indrømmede han at han var syg i hovedet og havde brug for hjælp, forklarede den 26-årige.

Tre af de tiltalte har siddet varetægtsfængslet, siden sagen blev anmeldt den 27. december sidste år. De to resterende blev varetægtsfængslet efter det første retsmøde i sidste uge.

Der er afsat i alt fem retsmøder til sagen på grund af de mange tiltalte og vidner i sagen.