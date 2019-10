Se billedserie Flere foreninger, voksne og børn deltog i Tryghed og trivsels familieløb ved Klosterparkvej tirsdag formiddag. Foto: Anna Egeris Karstoft

Familieløb skal nedbryde fordomme

Kalundborg - 15. oktober 2019 kl. 17:05 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev talt ned fra ti i megafon og råbt flere opmuntrende kommentarer, inden 38 børn og voksne blev sendt afsted fra et startområde ved parkeringspladsen på Klosterparkvej 117 og ud på en løberute på enten to, fire eller seks kilometer.

Tirsdag formiddag i efterårsferien stod Tryghed og Trivsel for et familieløb, der blandt andet havde til formål at invitere Kalundborgenserne op i boligområdet ved Klosterparkvej for at vise, »at det hele ikke bare er bål og brand«.

- Vi prøver at nedbryde den usynlige mur, der er om Klosterparkvej, og den dårlige omtale, området får, sagde løbsarrangør Mette Lynge Nielsen, inden hun sendte løbsdeltagerne afsted under en blændende eftersårssol.

Hun er boligsocial medarbejder i Tryghed og Trivsel og foreningsmedarbejder i DIF get2sport.

Der var da heller ikke meget bål og brand over boligområdet tirsdag formiddag, hvor der blev spillet musik fra en højtaler i Tryghed og Trivsels idrætscontainer, der var åben i dagens anledning, og nogle unge drenge spillede bold.

Forældre med barnevogne og lidt større børn stod også og småsnakkede, inden løbet gik igang.

En af dem var Charlotte Hansen på 41 år, som deltog sammen med sin mand, Martin Hansen, deres to børn og en nevø og en niece fra Fyn. De bor til daglig i Raklev, og deltog i løbet for at komme ud at gå en tur.

- Jeg er blevet lokket af min mand, Vi har to feriebørn på besøg, der skal underholdes lidt, sagde Charlotte Hansen med et smil, inden hun sammen med flokken begav sig ud på løberuten.

Flere foreninger deltog desuden i arrangementet. Ud over 5 tårns motion, Kalundborg IF og Kalundborg Bokseklub deltog de unge fra den socialøkonomiske virksomhed Y Camp også i løbet.

- Vi prøver at sørge for, at beboerne heroppe får nogle gode oplevelser med borgerne fra Kalundborg og forsøger at vise, at vi ikke er så forskellige, sagde Mette Lynge Nielsen.

Det er første gang, at familieløbet afholdes i år.

Meny og Rema 1000 havde sponsoreret løbet med blandt andet vand og frugt.

Projekt Tryghed og Trivsel er et boligsocialt projekt, der handler om at hjælpe beboere til at trives og føle tryghed, hvor de bor, gennem blandt andet rådgivning og diverse aktiviteter med og for beboerne.

Tryghed og Trivsel er for alle beboere, der bor i Sct. Olaiparken, Klosterparken, Absalonparken, Rosenhaven, Munkesøparken samt Cæcilieparken i Kalundborg.