Familielejr for økonomisk trængte gennemføres

- Det har virkelig været en svær tid for mange familier, siger hun. Det fortæller Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet også i en pressemeddelelse. - Vores frivillige har haft kontakt med mange udsatte familier gennem corona-krisen. Familierne er pressede, konfliktniveaet er højt, og under krisen har de problemer, som familierne i forvejen slås med, kun vokset sig større. Derfor er det helt afgørende, at børnene kommer afsted på lejre til sommer. Også selvom corona-krisen gør det sværere og dyrere. Generalsekretæren påpeger, at det er vigtigt, at få samlet de børn og familier op, som coronakrisen og dens isolation har ramt ekstra hårdt.

De trænger absolut til ferie

Red Barnets Lokalforening i Kalundborg arrangerer en familielejr i Sankt Helene i Tisvilde i samarbejde med Tryghed og Trivsel og Lion's Club Kalundborg.

Det glæder også Flemming Engtoft Larsen, præsident i Lion’s Club Kalundborg, at familielejren bliver til noget.

- Det er dejligt. Verden skal ikke gå i stå, og de familier trænger absolut til ferie, siger han.

Lion’s Club Kalundborg støtter projektet med penge, som er tjent ved salg af juletræer ved Kvickly i Kalundborg.

Klaus Munk Jakobsen, boligsocial projektleder fra Tryghed og Trivsel, glæder sig også over, at lejren ikke er aflyst.

- Der er jo nogle familier, som aldrig kommer nogle steder, men bliver hjemme i lejligheden, siger han.

#br En undersøgelse fra 2018 viser, at op mod 10 procent af alle børn ikke kommer på ferie bare en gang om året.

#br Sommerlejrene er for de familier med børn, som ikke har råd til at tage på ferie.

Det er Arbejdsmarkedets FerieFond, som dækker 70 procent af lejrenes udgifterne.

For at kunne deltage, skal forældrene være på kontanthjælp, SU eller integrationsydelse.

Sommerlejren er planlagt til at finde sted på Ferie-og kursuscenter Sankt Helene i Tisvilde i uge 28 fra mandag den 6.juli til fredag den 10.juli.

Der er plads til 10 familier, alt efter familiernes størrelse.

- Vi regnede med at skulle have 40 deltagere, men måske må vi reducere det til 30, fordi der er flere forholdsregler der skal leves op til, siger Minna Skytte, som også regner med at der skal findes lidt flere frivillige til at stå for aktiviteterne.

Kalundborg Kommune hjælper med at finde de familier, som skal med på lejren.