Familiedag med store lastbiler og maskiner

De er facinerende de store køretøjer, når de drøner forbi på vejene. Men nu bliver der snart mulighed for at komme helt tæt på og op og sidde i bl.a. de store lastbiler.

Det er Ubby Bibliotek og forsamlingshus, som sammen med Hvidebæk Lokalråd og børnebiblioteket åbner dørene for børn og bilglade voksne i efterårsferien.

Hvordan er det at sidde højt oppe i en lastbil? Hvor mange kilo kan en lastbil køre med?

Lastbiler og andre store biler er nemlig temaet, når dørene åbnes på Ubby Bibliotek og Forsamlingshus for børn og voksne torsdag d. 15. oktober kl. 13-15.30

Biler og især store biler er en uomtvistelig del af børns hverdagsliv. De er spændende, larmende og sjove. Men hvordan er det at sidde i en kæmpe bil, når motoren går i gang, og hvor hurtigt kan en lastbil køre? Med bilarrangementet håber biblioteket at kunne bidrage til svar på mange af disse spørgsmål. Det handler nemlig både om læring og sjove oplevelser i børnenes efterårsferie.

- Man kan også vinde en flot præmie, sponsoreret af Frode Laursen, hvis man deltager i konkurrencen om at svare rigtig på flest spørgsmål om de udstillede biler og maskiner, oplyser bibliotekar Marie Læssøe Lind.

På baggrund af de nyeste anbefalinger fra myndighederne, vil der desværre ikke være muligt at købe mad og drikke.

Kalundborg Biblioteker følger Sundhedsstyrelsens og Kulturministeriets gældende retningslinjer for kulturarrangementer. Derfor tager Kalundborg Biblioteker forbehold for ændringer, hvis retningslinjerne fra myndighederne ændrer sig. Har man købt billet, og der sker ændringer, får man direkte besked via SMS eller mail.