Familien de Linde kan se frem til at køre i en klimavenlig Ford Kuga det næste halve år, efter de i fredags vandt en konkurrence hos Meny i Kalundborg. Fra venstre ses Kaspar, Jonathan, Caroline og Gitte de Linde, samt købmand hos Meny Peter Egebæk. Foto: Thomas Olsen

Familie har vundet retten til at køre i denne bil i et halvt år

- Vi vil gerne sætte fokus på klimavenlige fødevarer, derfor har vi lavet denne her aftale med Hans Frederiksen om en klimavenlig bil, siger købmanden, der overrakte præmien til familien de Linde i lørdags.

Det var egentlig Kaspar de Lindes datter, Caroline, der insisterede på at deltage i konkurrencen under et indkøb i Meny, fortæller Peter Egebæk, og det fortryder faren næppe nu.