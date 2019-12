Når huset er bygget, modtager eleverne et billede af familien foran boligen samt en hilsen som tak for den store gave. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Familie får nyt hus i julegave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Familie får nyt hus i julegave

Kalundborg - 17. december 2019 kl. 10:37 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Eleverne i 5. og 6. klasse på Kalundborg Friskole er i år optaget af at få lagt én bestemt julegave under træet. De er nemlig gået sammen om at lave julegaver af genbrug, som de sælger for at samle ind til et nyt hus til en hjemløs børnefamilie i Burundi.

- Det er vildt, at vi kan købe et helt hus ved at lave ting af genbrug, siger Mikkel fra 6. klasse, mens han arbejder på glorien til sin genbrugs­engel.

Den blir lavet af papiret fra en kasseret bog. Klassen er i dag forvandlet til gaveværksted, hvor der fremstilles fyrfadslysestager af sodavandsdåser, julepynt af kasserede bøger, slikskåle af lp-plader og meget mere.

Projektet er blevet til i samarbejde med Nødhjælps­organisationen ADRA Danmark og Folkekirkens Skoletjeneste. ADRA Danmark har siden 2006 bygget over 10.000 børnefamiliehuse i Burundi med støtte fra Danida og en række danske virksomheder.

- For mig som lærer er det et vigtigt projekt, fordi det får eleverne til at forstå, hvilken positiv forskel de allerede nu kan gøre for at skabe en bedre verden. Gennem samarbejdet med sponsorer, skoletjeneste og nødhjælps­organisation oplever de også, at de som elever i skolen er en vigtig brik i den store verden uden for skolegården, fortæller Bodil Dam Madsen, der er klasselærer i 5. klasse.

- Og så får de også den ekstra gave, som det er at opleve glæden ved virkelig at gøre en forskel for mennesker i nød.

- Og det er jo egentlig det, der er julens primære budskab: Glæden ved at give til dem, der intet har, siger Bodil Dam Madsen.

Familierne, der får husene, har boet i flygtningelejre i nabolandene Tanzania og DR Congo, men har ingen steder at bo, når de sendes tilbage til Burundi.

Derfor har ADRA Danmark udviklet et koncept, hvor danskere kan købe et hus til en hjemløs børnefamilie for 5.895 kroner.

Familien i Burundi skal så vidt muligt selv bygge huset med hjælp fra andre i landsbyen.