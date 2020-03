Fakta om corona-virus og COVID-19

Siden december 2019 har der været udbrud i Kina med en ny type coronavirus, som ikke tidligere er set hos mennesker. WHO har den 11. februar 2020 meldt ud, at den ny coronavirus sygdom har fået navnet COVID-19 (Corona Virus Disease 2019).

På nuværende tidspunkt beskriver WHO, at COVID-19 i 80 procent af tilfældene giver milde symptomer, som ikke kræver indlæggelse på sygehus, mens 15 procent bliver så syge, at de må indlægges på sygehus. Yderligere 5 procent bliver så alvorligt syge, at indlæggelse på intensiv afdeling bliver nødvendigt, og alvorlig sygdom ses primært hos ældre og svækkede.