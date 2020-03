Se billedserie På fredag runder Nyrupskolen et skarpt hjørne, når skolen fylder 50 år. Nyrupskolen er med sine 455 elever, 35 lærere og 9 pædagoger blandt kommunens største. Foto: Thomas Olsen

Faglighed, fodbold og engagement

Kalundborg - 10. marts 2020

Talent for fodbold, høj faglighed og engagement. På fredag kan Nyrupskolen i Kalundborg fejre sin 50 års fødselsdag.

Det var den 8. januar 1970 at Nyrupskolen åbnede. Den officielle indvielse af skolen fandt imidlertid først sted godt to måneder senere den 13. marts, hvorfor det først er på fredag at skolen runder de 50 år.

- I slutningen af 1960'erne blev der udstykket en række parceller i området omkring Raklev og Nyrup. Der skete i de år en voldsom befolkningstilvækst til området, og Raklev Skole voksede helt op til 500 elever. Det var der slet ikke plads til, så derfor besluttede man i den daværende Raklev Kommune, at bygge en ny skole, fortæller skoleleder John Saxild- Hansen.

Skolen blev Nyrupskolen, der åbnede med tæt på 300 elever og ti klassetrin fra 1. til 6. klasse.

- I skolens første år brugte man Raklev Hallen til idræt og man delte sløjd og formningslokaler med Raklev Skole. Nyrupskolen voksede dog hurtigt i de år, og allerede i 1976 blev den udvidet med en overbygning og egen idrætshal, fortæller souschef Linette Rønne Johansen.

De to skoleledere har været at finde på Nyrupskolen i mange år. John Saxild-Hansen har således været på skolen i 22 år, dog overgået af hans souschef som har været på skolen i 23 år.

- Det er faktisk kendetegnende for Nyrupskolen, at vi ikke har den store gennemstrømning. De fleste af vores lærere bliver her i mange år, og vi har også oplevet lærere som er søgt væk fra skolen, som sidenhen er kommet tilbage til os, fortæller John Saxild-Hansen.

Skolen oplever også stor opbakning fra forældrene, der til gengæld også sætter høje krav til fagligheden.

- Vi bor i et område af Kalundborg, hvor mange af beboerne er lidt bedre stillede. De er meget engagerede i skolen, og gode til at bakke op om deres elever og vores arrangementer. Nogle skoler skal kæmpe for at engagere forældrene. Vi står nogle gange med det modsatte problem, fortæller skolelederen.

Skolen har dog også en del elever, som kommer længere væk fra.

- For eksempel har vi en stigende gruppe af elever fra området omkring Klosterparkvej. Det kan virke paradoksalt, da de næsten har længere til bussen som kører til Nyrupskolen end de har til Skolen på Herredsåsen, men da det er elever som vælger skolen til, er de og deres forældre ofte meget engagerede, fortsætter John Saxild-Hansen.

Skolen har også mange muligheder for eleverne til at engagere sig udenfor skoletiden.

- Vi var de første i kommunen der startede et kulturcrew, vi lavede kommunens første store skolekor, og vores elevråd er meget aktivt. Samtidig har vi altid været gode til skolefodbold. Vi har været i finalen i skolefodboldsturneringen syv gange, fortæller Linette Rønne Johansen.