Fagforeninger opfordrer medlemmer til at melde sig frivilligt

Kalundborg - 25. marts 2020 kl. 05:54 Af Thomas Rye

Alle medlemmer af BUPL, FOA og DLF i Kalundborg modtog tirsdag et brev fra deres fagforeninger.

- Vi står i en helt særlig situation på grund af Corona-smitten - en situation, der kan trække ud i mange uger endnu. Vi ved nu, at nedlukningen af offentlige institutioner, herunder daginstitutioner og skoler, forlænges frem til den 13. april. Det er en svær tid at navigere i, da tingene ændrer sig fra dag til dag, men I gør alle et kæmpe stykke arbejde.

Sådan indledes brevet, der handler om den nye fælleserklæring, som er udsemdt af de danske fagforeninger på det offentlige område og Kommunernes Landsforening, hvor man er blevet enige om i en midlertidig periode at ophæve faggrænserne, så ansatte kan melde sig frivilligt til at varetage andre opgave, end de normalt er ansat til.

- Det er en opfordring til de af vores medlemmer, som har overskuddet til at gøre en ekstra indsats i en ekstraordinær situation, siger Karen Søren, der er formand for Kalundborg Lærerkreds.

- Vi er i en svær situation, hvor vi alle må vise samfundssind og være med til at løfte i flok, siger Bertha Langhoff Hansen, der er formand for BUPL Midtsjælland. Hun fremhæver at hendes medlemmer i forvejen har gået foran, når det handler om at være fleksible og melde sig frivilligt i de seneste uger.

- Da Region Sjælland efterlyste frivillige i Coronakrisen, meldte 172 af vores medlemmer sig under fanerne. Det er jeg meget stolt af, siger hun.

I første omgang betyder det, at pædagoger eller medhjælpere ansat i en daginstitution for eksempel kan komme til at arbejde i en døgninstitution i stedet.

På længere sigt kan det dog også komme på tale, at indsætte lærere eller pædagoger til at løfte opgaver inden for sundhedssektoren.

- Det skal naturligvis være fagligt forsvarligt, men man kunne godt forestille sig, at de kunne løfte opgaver som for eksempel afvaskning eller rengøring, siger Karen Sørensen.

I første omgang opfordres hjemsendte medarbejdere på de respektive områder til at melde sig frivilligt.

Men hvis situationen udvikler sig, kan også medarbejdere, som i øjeblikker er hjemsendt til at arbejde hjemmefra, blive en nødvendig arbejdskraft på de udsatte områder.