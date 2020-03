Se billedserie Billedet her er fra generalforsamlingen sidste år, hvor 71 deltog. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Fagforening har fokus på færre medlemmer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fagforening har fokus på færre medlemmer

Kalundborg - 13. marts 2020 kl. 10:59 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

3F Kalundborg afholdt i tirsdags generalforsamling, og ikke overraskende kom man ikke uden om at snakke corona­virus. Afdelingsformand Flemming Lassen oplyste således, inden han gik i gang med selve beretningen, at 3F Kalundborg har lavet en aftale med søsterafdelingen 3F Holbæk-Odsherred om at servicere hinandens medlemmer, hvis den ene afdeling bliver corona-ramt.

Inden beretningen kom formanden også kort ind på de igangværende overenskomstforhandlinger på det private område. Her kom han blandt andet ind på, hvordan forhandlingerne er brudt sammen på byggeriets område, hvor stridspunktet er grundlønnen til de lavest lønnede.

130 færre i 2019 Under selve beretningen lagde Flemming Lassen ud med at omtale det faldende medlemstal, der i 2019 betød, at man mistede 130 fuldtidsbetalende medlemmer. En af årsagerne var, at flere Novo-ansatte flyttede arbejdssted internt, men væk fra Kalundborg, forklarede formanden.

Derfor er medlemsfastholdelse samt rekruttering af nye medlemmer også et fokusområde for lokalafdelingen. Konkret vil man blandt andet tage ud og besøge erhvervsskoler for at forsøge at skaffe nye medlemmer på den måde. Målet er at arbejdet skal føre til 210 nye medlemmer, berettede formanden.

Generalforsamlingen blev afholdt på Kalundborg ­Vandrerhjem, og der deltog 58 medlemmer samt fem gæster.