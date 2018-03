Færre syge og flere på job udløser kanon-regnskab

- Der er jo ingen grund til at kippe med flaget, hvis et overskud er baseret på låneoptag. Men det er der i høj grad, når vi konstaterer, at flere ledige kom i arbejde i 2017. Og samtidig var der færre syge. I begge tilfælde har det afstedkommet færre udgifter for den kommunale kasse. Det er omstændigheder, der både er positive for de mennesker, det berører, og for fællesskabets samlede økonomi.

- Vi skal tilbagebetale 59 millioner kroner til statskassen i for meget modtaget selskabsstat. Det betyder også, at vi - netto - kommer til at forbruge af kassebeholdningen i 2018. Så kan vi glæde os over, at vi har pengene selv og ikke skal ud at låne. Det er et privilegium, mange kommuner ikke er i nærheden af, siger Martin Damm.