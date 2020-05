I fremtiden skal færre børn sprogvurderes i Kalundborg Kommune. Kommunalbestyrelsen vil i stedet bruge flere resurser på de børn som har behov, lyder forklaringen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Færre skal sprogvurderes i Kalundborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Færre skal sprogvurderes i Kalundborg

Kalundborg - 02. maj 2020 kl. 06:01 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På sit seneste møde, vedtog et flertal i Kommunalbestyrelsen, at man i fremtiden kun vil sprogvurdere 3-årige børn når der er et aktuelt behov. I dag får alle børn i tre års alderen tilbudt sprogvurdering, for at afgøre om de har brug for yderligere sprogstimulering.

Formand for Børn- og Familieudvalget Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) forklarede at det handlede om at bruge resurserne mere målrettet.

- Der er opstået tvivl om, vi ikke får mere ud af resurserne, ved at bruge dem på de børn som har sproglige- og adfærdsmæssige udfordringer, forklarede han.

Niels Erik Danielsen (EL) var imod ændringen.

- Jeg kan ikke være med på den her beslutning. Det er en nedtoning af den tidlige sprogindsats, og jeg frygter at nogle børns sproglige udfordringer vil blive overset, sagde han.

I Dansk Folkeparti bakkede man op om indstillingen, men kunne til dels godt følge Niels Erik Danielsens bekymring.

- Vi har tillid til at det kan fungere, men kan også være lidt nervøse for, om nogle børn vil falde igennem, men vi tænker man kan arbejde videre med modellen, hvis ikke fungerer, så må man se, hvad man kan gøre, sagde Peter Jacobsen (DF)

Kristian Kallenbach (V) understregede, at det handlede om at give pædagogerne mere tid til børnene.

- Det er rigtigt at en mulig konsekvens at nogle falder igennem. Men det her er en vurdering af, hvor man bruger resurserne bedst. Det her er en afbureaukratisering og give mere tid til pædagogerne og børnegruppen, sagde han.

Med undtagelse af Niels Erik Danielsen stemte hele Kommunalbestyrelsen for forslaget.