Rottebekæmpelsen på Sejerø er gået godt, men kommunen vil fortsat bekæmpe de små gnavere. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Færre rotter på Sejerø - bekæmpelsen fortsætter

Kalundborg - 14. maj 2021 kl. 06:40 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Sejerø har døjet af en stor forekomst af rotter, og på mandag skal der på et møde i kommunens Ø-udvalg gøres status på de indsatser, kommunen har iværksat for at komme rotterne til livs.

Ifølge chef for Vej, Ejendom og Affald i Kalundborg Kommune, Lone Himmelstrup, er det gået den rigtige vej, siden Mortalin, der står for rottebekæmpelsen i Kalundborg Kommune kom til Sejerø:

- Vi får ikke flere anmeldelser fra Sejerø end fra resten af kommunen, så vi tager det roligt - uden at tage det så roligt, at vi drosler ned. Vi fortsætter med at bekæmpe både ved bebyggelse og i åbent land, og vi er særligt opmærksomme, når der skal sås og høstes, siger hun.

Beboerne på Sejerø har da også mærket, at bekæmpelsen af rotter har virket, men de støder stadig på rotter i hverdagen:

- Problemet er ikke lige så stort længere, men jeg håber, kommunen fortsætter med at bekæmpe dem, for jeg er bange for, rotterne vender tilbage når vejret bliver bedre, hvis de stopper, siger Klaus Nielsen, der bor på Sejerø og er medlem af Ø-udvalget.

Sidste år oplevede Klaus Nielsen rotternes ødelæggelse, da de spiste - og dermed ødelagde - to hektar af hans majsmarker.

I Kalundborg Kommunes handlingsplan for rottebekæmpelse og -forebyggelse, står Sejerø indgår som et særligt fokusområde.

Også Nekselø er på listen over områder , der kræver ekstra opmærksomhed. I 2017 kunne Nordvestnyt fortælle, at rotterne for første gang i over 50 år havde fundet vej til den lille ø i Sejerøbugten.