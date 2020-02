Thomas Malthesen Hjort (SF) mener, at færre koncepter i folkeskolen kan være med til at hæve det faglige niveau. Foto: Mie Neel

Færre koncepter i folkeskolen skal give fagligt løft

Kalundborg - 08. februar 2020 kl. 10:10 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Færre koncepter i folkeskolen skal blandt andet være med til at hæve det faglige niveau blandt kommunens folkeskolelever, lyder det fra Thomas Malthesen Hiorth (SF), der er medlem af børn- og familieudvalget i Kalundborg Kommune.

Meldingen kommer efter, at den seneste kvalitetsrapport for folkeskolerne blandt andet har vist, at hver fjerde elev (25 procent) dumpede i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse i 2018/2019. Det var en forringelse sammenlignet med året før, hvor det gjaldt 20,5 procent af eleverne.

Rapporten er blevet sendt i høring hos folkeskoler og faglige organisationer, og på børn- og familieudvalgets møde onsdag aften, gav den anledning til en drøftelse af, hvordan det faglige niveau kan hæves i kommunens folkeskoler.

Ifølge Thomas Malthesen Hiorth kan en afskaffelse af koncepter som »synlig læring« være et skridt på vejen.

»Synlig læring«, som alle lærere og pædagoger er blevet undervist i, går blandt andet ud på at sætte tydelige læringsmål og har til formål at styrke elevernes evne til at lære.

- Skolerne siger, kan vi ikke blive fri for nogle af de her konceptting. De kan ikke helt se, hvad de skal bruge det her til, siger han og tilføjer, at lærernes forberedelsestid og tid med forældrekontakt i forvejen er under pres.

Kristine Vesterskov Olsen (S), der er medlem af samme udvalg, er også optaget af, hvad der kan fjernes for at frigive tid til lærernes undervisning og forberedelse. Hun ser frem til at modtage folkeskolernes høringssvar på kvalitetsrapporten.

- Jeg har brug for skolernes input til, hvad der gør deres hverdag besværlig, og hvad der kan fjernes, så de (skolerne, red.) kan bruge deres tid på børnenes læring, siger hun og nævner administrative ting og dokumentation som eksempler.

Udvalgsformand Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) ser også frem til at modtage høringssvarene, men hæfter sig indtil videre ved flere positive ting i kvalitetsrapporten, som at elevernes fravær er blevet mindre, og at trivslen blandt eleverne ligger stabilt på niveau med landsgennemsnittet.

Han fremhæver også, at der er kommet flere uddannede lærere på skolerne.

- Der er rigtig meget som går godt, men vi kan ikke måle det på resultaterne for 2019, så de faglige resultater er ikke gode nok, men jeg er meget fortrøstningsfuld for, at med alt det andet, der går godt, at det nok skal komme til at fungere.

For nylig har kommunen investeret to millioner kroner i nyt it-udstyr til skolerne på opfordring af kommunens Fælleselevråd, ligesom udvalget har bevilget knap en million kroner fra udviklingspuljen til to intensive turboforløb, der skal løfte 8. og 9. klasseelever, som er markant forsinkede i deres faglige udvikling, så de kan opnå en minimum karakter på 02 i dansk og matematik til afgangsprøven.

Thomas Malthesen Hiorth er ikke imponeret over sidstnævnte:

- Vi skal kigge på hele området lige fra daginstitutionsområdet og opefter. Det kan godt være, at vi kan booste én elev til at få 02, men hvad nytter det, hvis de ikke kan klare det senere, fordi de ikke har fået en ordentlig base i folkeskolen, siger han.