Dorthe Kjær Pedersen vil have flere ansøgere ind på ny diplomingeniøruddannelse i maskinteknologi.

Færre ansøgere end håbet til ny uddannelse

Kalundborg - 05. juli 2020 kl. 15:51 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da klokken slog 12 søndag stod det klart, at Professionshøjskolen Absalons nye diplomingeniøruddannelse i maskinteknologi kun havde modtaget 11 ansøgere.

Det er noget færre end man havde håbet på skolen. Således fortalte uddannelsesleder Henrik Lund tidligere på året Nordvestnyt, at ambitionsniveauet var at starte med et hold på omkring 20 studerende.

- Det kan der være mange forskellige forklaringer på. Vi er en helt ny uddannelse, og det tager tid inden de studerende finder ud af, at der er en reel mulighed for at uddanne sig i Kalundborg, siger centerchef Dorthe Kjær Pedersen.

- Fra de tidligere uddannelser har vi haft rigtig gode erfaringer med at lave opsøgende arbejde og besøge skoler og uddannelsesinstitutioner, for at gøre reklame for uddannelsen i Kalundborg. Det har vi imidlertid ikke haft mulighed for i år, på grund af coronapandemien, fortsætter hun.

Dorthe Kjær Pedersen håber dog stadig, at når den nye uddannelse starter efter sommerferien, så vil det være lykkedes at finde yderligere studerende til uddannelsen.

- I princippet kan vi optage ansøgere lige indtil vi starter i september, så vi vil gøre en aktiv indsats for at infomere om uddannelsen og mulighederne i Kalundborg i den kommende tid, siger hun.

