Se billedserie Sejerøfærgen er brudt sammen, og færgen er midlertidigt erstattet af den noget mindre Nekseløfærge. Den lille færge har kun plads til otte personbiler samt knapt hundrede passagerer, så ved hver afgang er den fyldt til bristepunktet. Foto: Thomas Rye

Færgekaos fortsætter: Usikkert hvornår nedbrudt færge er tilbage i drift

Kalundborg - 12. juli 2021 kl. 10:00 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Passagerer som håber at komme med Sejerøfærgen må belave sig på, at weekendens kaos i Havnsø og på Sejerø kommer til at fortsætte en rum tid endnu. Det kan nemlig have lange udsigter, før Sejerøfærgen vil være tilbage i normal drift.

- Det er koblingen på færgens ene motor, som er gået i stykker. Vi er i kontakt med vores leverandør, men udfordringen er at den nødvendige reservedel ikke findes i Danmark, men skal bestilles hjem fra udlandet, fortæller Rune Nilsson, der i løbet af mandagen håbede at få et overblik over hvornår reservedelen kan være i Danmark.

Mange af de ventende passagerer i Havnsø kritiserede Sejerøbugtens Færger for dårlig information og kommunikation, og Rune Nilsson erkender da også, at opgave kunne være løst bedre.

- Normalt benytter vi os af en sms-tjeneste, til at oplyse brugerne af færgen om forsinkelser og aflysninger. Den fungerer fint i forhold til øboerne og de andre faste brugere af færgen, men den når ikke ud til de mange turister som besøger øen om sommeren. Når det her er overstået, skal vi evaluere og finde ud af, hvordan vi sikre et bedre information til dem i fremtiden, siger han.

Sejerøbugtens Færger har nu fået lavet et bookingsystem, således at det er muligt at booke en plads på Nekseløfærgen.

- Bilerne er fortsat vores helt store udfordring, så vi opfordrer til, at hvis man overhovedet kan klare sig uden bil, så gør det. Så er der også langt bedre muligheder for at få plads på færgen, siger Rune Nilsson.

