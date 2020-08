Klokken 16.56 mandag skete et uheld i krydset mellem Jyderupvej og Nøragervej nær Ruds Vedby. Privatfoto

Færdselsuheld på Jyderupvej

Klokken 16.56 mandag skete et uheld i krydset mellem Jyderupvej og Nøragervej nær Ruds Vedby.

En 26-årig kvinde fra Kalundborg kørte ad Jyderupvej mod nord, og bremsede ned i krydset for at svinge til venstre ad Nøragervej. I modsatte retning kørte en 21-årig mand fra Sorø, som skulle lige ud i krydset ved Nøragervej. De to biler stødte sammen i krydset, hvor den 21-årige mand påkørte den 26-årige kvindes bil, så bagerste kofanger røg af og ramte en tredje bil, som holdt stille i krydset.