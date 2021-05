Færdselsuheld i Havnsø

Onsdag morgen klokken 7:32 rykkede politi og brandvæsen ud til et færdselsuheld på Havnsø Parkvej i Havnsø. To biler var stødt sammen i et vigepligtsuheld, og den ene bilist var endt på marken. Den anden bilist kunne selv køre derfra i sin bil, mens bilisten, der endte på marken, blev kørt en tur på skadestuen til observation.