En 20-årig kvinde fra Store Fuglede endte i grøften efter at blevet ramt af en personbil. Foto: Foto: SJ-Medier

Færdselsuheld: Bil røg ud i grøften

To biler var i morges involveret i et færselsuheld i krydset Kalundborgvej ved Skovbakkerne på rute 23 ved Værslev.

Politiet oplyser, at episoden skete kl. 06.26, da en 59-årig mand fra Kalundborg i sin bil kom kørende i retning mod Holbæk og kom til at ramme en bil, der blev ført af 20-årig kvinde fra Store Fuglede.

De to bilister blev begge bragt til skadestuen i Holbæk, men de var begge sluppet med mindre skader.

Rute 23 var på grund af færdselsuheldet helt spærret for trafik i en periode. Politiet oplyser, at vejen klokken 7.20 var ryddet, og der igen var åbnet for trafik i begge retninger.