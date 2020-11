Cyklister og andre bløde trafikanter skal færdes trygt i trafikken, mener teknik- og miljøudvalget, der vil have etableret en to-sporet fællessti på Hestehavebakken. Foto: Morten Lykke Larsen

Fællessti på Hestehavebakken

Kalundborg - 15. november 2020 kl. 08:02 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Teknik- og miljøudvalget vil have anlagt en dobbeltsporet sti for både fodgængere og cyklister langs Hestehavebakken. Stien forventes at koste omkring 3,5 millioner kroner.

Trafiksikkerheden i området omkring Hestehavebakken i Kalundborg var til debat i forbindelse med, at der blev etableret en ny vejforbindelse mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken.

Efterfølgende blev der i budgetaftalen for 2019-2022 indgået en politisk aftale om at investere i en række trafiksikkerhedstiltag på Raklev Skillevej, Raklev Høje, Hestehavebakken og ved tilslutningen af den nye vej til Hestehavebakken.

Størsteparten af disse tiltag er allerede gennemført. Nu kommer turen til Hestehavebakken.

På teknik- og miljøudvalgets seneste møde i torsdags, besluttede et enigt udvalg, at man anbefaler, at der anlægges en dobbeltrettet cykelsti i den østlige side af vejen.

- Stien skal være beregnet for både fodgængere og cyklister, og ideen med tiltaget er at gøre Hestehavebakken mere sikker for alle bløde trafikanter, forklarer teknik- og miljøudvalgsformand Jakob Beck Jensen (V).

Baseret på tidligere erfaringer skønnes det, at denne sti vil koste omkring 3,5 millioner kroner.

Hvis den nye cykelsti skal blive en realitet, kræves det, at kommunen afsætter flere penge til projektet.

I øjeblikket er der et restbudget på 1,1 millioner kroner på det budget til trafiksikkerhedstiltag, som blev afsat i forbindelse med etableringen af den nye vej på Herredsåsen.