Den 28. august håber Symb, at man atter kan få gang i fællesspisningerne om fredagen, som er meget børnevenlige med lasagne og popcorn samt aktiviteter for børn. Privatfoto

Fællesspisning med flere børneaktiviteter

Når Symb igen byder velkommen til aktiviteten, vil det være med et nyt koncept. Der vil blandt andet blive sat ekstra fokus på, at familier med børn i alle aldre kan mødes på tværs til fællesspisningsarrangementet.

- Rigtig mange familier flytter for eksempel til Kalundborg på grund af arbejde, især på nogle af de store virksomheder. Nogle familier er fraskilte, og måske der sidder nogle forældre derude og spiser alene med deres børn. Det kan også være familier der trænger til at møde nye mennesker og få nogle nye venner. Alle er velkomne ved bordet, fortæller Freja Lamhauge, der, sammen med Jette Pedersen, er tovholder for aktiviteten. Symb, som stadig er lukket ned, vil være klar med nye tiltag, når aktiviteten forventes at åbne dørene efter sommerferien.