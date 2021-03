Fællesskaber i Kalundborgs natur

Deltagerne mødes en gang om ugen, og hver kursusgang vil indeholde følgende: Øvelser i at tage naturen ind, forkælelse og velvære, fællesspisning med mad over bål, let træning samt gode snakke

- Vi vil give deltagerne fælles oplevelser. At sidde sammen om bålet efter at have samarbejdet om at skabe et måltid, at skabe nye kompetencer eller genopdage glemte, sammen at kunne grine og sammen at kunne dele også det svære, siger Dorthe Pedersen der er underviser på holdene. Hun er uddannet naturvejleder og socialpædagog.