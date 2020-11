Se billedserie Ubby Forsamlingshus får 160 nye højskolesangbøger snart. Det er den nye udgave. Omkring 60 af bøgerne kan lånes ud til andre forsamlinghuse. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Fællessanghus før Phillip Faber gjorde fællessang populært

Kalundborg - 06. november 2020 kl. 05:45 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Hvidebæk Lokalråd har fået 46.300 kroner fra Bent O. Jørgensens fond til at købe 160 eksemplarer af den nye højskolesangbog.

- Vi var positivt overraskede over, at vi fik hele beløbet fra fonden, siger Niels Brødsgaard.

Han har sammen med Bente Andersen på vegne af Hvidebæk Lokalråd arbejdet med at skaffe nye højskolesangbøger til Ubby Forsamlingshus.

Projektet blev født i forlængelse af arbejdet med 100 års jubilæet for Ubby Forsamlingshus. Her konstaterede de, at en væsentlig del af husets højskolesangbøger stammede helt tilbage fra 1941, og de var slidte.

Ubby Forsamlingshus et fællessangshus, og har altid været det - og det vel at mærke langt inden corona og Phillip Faber har været med til at genføde fællessangen og gøre den populær i 2020.

Der udkommer en ny, 19. udgave af Højskolesangbogen medio november 2020, og det var projektet om denne nye udgave, der tændte interessen for at skaffe et sæt nye højskolesangbøger til forsamlingshuset.

Ud af de 160 eksemplarer er der 25 med stor skrift og også to melodibøger til pianistens brug.

Hvidebæk Lokalråd har en aftale med Kalundborg Biblioteks filial i Ubby om, at de opbevarer cirka 60 eksemplarer og gerne formidler kortvarige udlån til andre forsamlingshuse i Kalundborg Kommune.

Måske en hjertestarter Også Hvidebæk Erhvervsforening havde givet tilsagn om at give 5.000 kroner til køb af højskolesangbøger og kultur- og fritidsudvalget ville give 20.000 kroner. Dermed var der 25.000 kroner i »overskud«.

- Nu vil vi spørge dem, om vi må bruge de 25.000 kroner til en hjertestarter til Ubby Forsamlingshus i stedet, siger Niels Brødsgaard.

Kalundborg Bibliotek, LOF Nordvestsjælland og Hvidebæk Lokalråd har tirsdag den 24. november arrangeret en højskole-sangaften med Rasmus Skov Borring, som er komponist, pianist og tovholder for den 19. udgave af højskolesangbogen.

Ved denne lejlighed får forsamlingshusets nye samling af højskolesangbøger deres ilddåb.