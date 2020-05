Fællessang på afstand med klokkespil

- Vi plejer altid at have koncert denne dag, og i år skulle vores to kor også have deltaget til alsang på Torvet i Kalundborg, fortæller Christian Fogh Hauskov, som er organist, klokkenist og korleder hos Vor Frue Kirke.

I stedet holder Vor Frue Kirke den 4. maj ”Fællessang – hver for sig”, som begynder klokken 19.

Her kan man synge med på fredens, frihedens og forårets sange, til akkompagnement af Vor Frue Kirkes Klokkespil.

Man kan skrive ønsker til fællessange til Christian Fogh Hauskovs mail eller på kirkens facebookside.

Programmet offentliggøres på kirkens hjemmeside og facebookside søndag den 3. maj, så man kan stå eller sidde klar med sangbog eller andet dagen efter.

Det vil ikke være muligt at komme ind i kirken, men klokkespillet kan jo høres i hele området.

Vælger man at komme op til området omkring kirken for at synge med, er det selvfølgelig vigtigt, at man overholder de gældende regler for færdsel i det offentlige rum.

Koncerten vil også blive livestreamet, så den kan ses på kirkens hjemmeside eller Facebookside.