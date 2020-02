Fællessang på Torvet

Alsang er betegnelsen for en række fællessangsstævner, der fandt sted i de første år af den tyske besættelse af Danmark 1940-1945. På stævnerne sang tusindvis af deltagere fædrelandssange.

Også i Kalundborg blev der holdt et alsangsstævne. Det foregik på Torvet i Højbyen den 1. september 1940, og nu er det planen, at der atter skal være fællessang på Torvet.

Det sker i forbindelse med alsang 2020, som er et landsdækkende projekt, der markerer 75 året for Danmarks befrielse og gennem fællessang sætter fokus på medborgerskab, demokrati og frihed.

I Kalundborg arrangerer Musisk Skole et fællessangsarrangement på Torvet i Højbyen mandag den 4. maj klokken 17.00-18.00.

- Vi er i gang med at få alt det praktiske på plads. Vi håber, at vi kan være på Torvet, fordi det giver en god kobling til historien, siger Heidi Holme Bjergborg, leder af Musisk Skole i Kalundborg.

Alle lokale kor bliver inviteret, men arrangementet er for alle og er gratis.

- Vi håber, at rigtig mange lokale borgere kommer, siger Heidi Holme Bjerborg, som ser arrangementet som en anledning til at samle hele Kalundborg i et stort fællesskab.