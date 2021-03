Lars Kuhre Mortensen (tv), Arne Jensen og Theis Broberg Olsen ser frem til et godt samarbejde mellem de to socialdemokratiske partiforeninger. Foto: Bjarne Robdrup

Fællesliste for S klar inden sommer

Kalundborg - 31. marts 2021 kl. 16:05 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup

Vi vælger at se fremad og understøtte alle de politiske områder, hvor vi er enige. Vi tror på, at den fremgang, Socialdemokratiet opnåede ved kommunalvalget for fire år siden, kan udbygges yderligere i relation til partiets gennemslagskraft på landsplan. Vi går efter borgmesterposten.

Det siger Arne Jensen, formand for den nye fællesledelse for de to socialdemokratiske partiforeninger i Kalundborg, og han får fuld opbakning af Theis Broberg Olsen, der er fungerende formand for Socialdemokratisk partiforening for Røsnæs, Raklev og Omegn, den nye partoiforening, der så dagens lys sidste år.

Uro gemt væk

Tidligere uro med kævl, strid og ballade er parkeret langt væk fra det politiske grundlag, som fælllesledelsen har forhandlet på plads, og som betyder, at socialdemokraterne inden sommerferien kan offentliggøre en fællesliste med kandidater for S i Kalundborg Kommune.

- Hvor mange vi når op på på listen, kan være svært at svare på her og nu. Mellem 13 og 15 har givet tilsagn nu. Men jeg håber og tror på (mindst) 20 på den endelige liste. For fire år siden omfattede listen 17, siger Arne Jensen.

I kommunalbestyrelsen er socialdemokraterne i indeværende periode repræsenteret med otte. Såvidt Arne Jensen og Theis Broberg Olsen er orienteret, stiller seks af de otte op igen. Lars Kuhre Mortensen, formand for den ene af partiforeningerne, har meddelt, at han ikke genopstiller.

- Vi forventer heller ikke, at Abdullah Gutale, der pt har orlov, genopstiller, siger Lars Kuhre Mortensen.

Avisen mødte de tre fællesledelses-medlemmer før påsken i solskinsvejr ved 3Fs lokaler på Nytorv.

- Vi forventer, at solen fortsat vil skinne på vores bestræbelser på at få et godt valg til november. Og vi mener, at vi har noget at have det i, siger Arne Jensen og Theis Broberg Olsen:

Vi ligger godt til

- Socialdemokratiet ligger godt til på landsplan, og lokalt synes der jo at være opbrud på den borgerlige fløj. Vi tror også, at det, at vi er to partiforeninger, som tilfører ny energi i kraft af flere nye ansigter, også taler til gunst for os, siger Arne Jensen - og så tilføjer han:

- Jeg synes, det er helt afgørende for den proces, vi har været igennem, at vi er enige om den politiske målsætning. Vi ved jo godt, hvor vi vil hen.

- Der har i hele forløbet ved dannelsen af overgangsledelsen og forhandlingerne om det politiske indhold været god stemning og stor gensididg respekt, og vi forventer naturligvis, at begge partiforeninger opnår valg til kommunalbestyrelsen, tilføjer Theis Broberg Olsen.