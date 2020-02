Fælleshus indviet med kaffe og blæst

- Jeg tror godt, vi alle sammen kan mærke, at der er behov for et sted at komme ind i læ her i Havneparken, sagde formand for miljø- og teknikudvalget Jakob Beck Jensen (V) i sin tale, inden han indledte gildet ved at klippe et rødt bånd over foran døren til fælleshusets café, der også fredag bød folk indenfor for første gang.